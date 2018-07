Ex-Doppelagent Skripal war mit gleichem Nervengift in Berührung gekommen

In Lebensgefahr schwebende Briten waren Nowitschok ausgesetzt

London (AFP) - Die beiden in Lebensgefahr schwebenden Briten waren dem Nervengift Nowitschok ausgesetzt. Dies hätten am Mittwochabend eingegangene Testergebnisse des Chemie-Labors des britischen Militärs ergeben, erklärte der Leiter der britischen Terrorabwehr, Neil Basu. Die am Samstag in der Nähe der südenglischen Stadt Salisbury aufgefundenen Menschen kamen demnach mit dem gleichen Gift in Berührung wie im März der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und dessen Tochter.

Polizeivertreter Paul Mills spricht vor Journalisten in Amesbury © AFP

Laut Basu deutet bislang jedoch nichts darauf hin, dass die beiden Opfer - bei denen es sich Anwohnern zufolge um einen Mann namens Charlie Rowley und und eine Frau namens Dawn Sturgess handelt - "auf irgendeine Weise gezielt angegriffen" wurden. Woher das Nervengift genau komme, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Auch blieb zunächst offen, wie die beiden Briten mit dem Gift in Berührung kamen. Für die Öffentlichkeit bestehe nur ein "geringes Risiko", sagte Basu.

Die britische Terrorabwehr werde jetzt wie im Fall von Skripal ermitteln, sagte Basu. Hundert Beamte seien an den Untersuchungen beteiligt. Der Ort des Geschehens liegt nur etwa zwölf Kilometer von Salisbury entfernt, wo Skripal und seine Tochter vergiftet worden waren.