Brasilien wählt im Oktober neuen Staatschef

Inhaftierter Ex-Präsident Lula offiziell Präsidentschaftskandidat seiner Partei

São Paulo (AFP) - Die brasilianische Arbeiterpartei (PT) hat am Samstag Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva trotz seiner Haftstrafe zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt. Die Entscheidung war erwartet worden. In einer Botschaft an die Delegierten forderte der inhaftierte 72-Jährige, dass "Brasilien seine Demokratie wiederherstellen muss". Neben der PT nominieren auch die Sozialdemokraten (PSDB) und die Grünen (PV) ihre Kandidaten für die Präsidentschaftswahl.

Politiker mit Lula-Masken beim PT-Parteitag am Samstag © AFP

Die PT-Vorsitzende Gleisi Hoffmann nannte die offizielle Nominierung Lulas eine Form, "einem verdorbenen System zu trotzen". Parteimitglieder hielten sich Lula-Masken vor die Gesichter und skandierten"Ich bin Lula".

In seiner Botschaft aus dem Gefängnis von Curitiba an die Delegierten des Parteitags in São Paulo erklärte Lula weiter: "Das ist das erste Mal in 38 Jahren, dass ich nicht an diesem nationalen Treffen unserer Partei teilnehme, aber ich bin durch jeden von euch mit dabei."

Lula bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und nennt seine Verurteilung politisch motiviert. Seine Teilnahme an der Wahl ist jedoch fraglich. Nach brasilianischem Recht sind in der Berufung verurteilte Staatsbürger nicht wählbar.

Umfragen sehen Lula trotz seiner Inhaftierung derzeit als aussichtsreichsten Kandidaten. Alle Umfrageinstitute sahen ihn zuletzt bei mehr als 30 Prozent der Stimmen. Der 72-jährige Politiker, der Brasilien von 2003 bis 2010 regierte, verbüßt derzeit mehr als zwölfjährige Haftstrafe wegen Verwicklung in eine weitverzweigte Korruptionsaffäre und Geldwäsche.

In Brasilien stehen am 7. Oktober Präsidentschaftswahlen an. Für die PSDB tritt Geraldo Alckmin an, für die Grünen Marina Silva. Am sogenannten Super-Samstag wurden Alckmin und Silva in Brasília ebenfalls zu den Spitzenkandidaten ihrer Parteien gekürt.

Alckmin wurde von tausenden Anhängern mit Rufen "Vorwärts Brasilien, Alckmin Präsident" empfangen. Er war bereits 2006 ins Rennen gegangen, aber Lula unterlegen gewesen. Als mögliche Vizepräsidentin präsentierte der Ex-Gouverneur von São Paulo die Senatorin Ana Amélia Lemos, die vor allem konservative Wähler ansprechen soll. Die PSDB war mit Präsident Fernando Henrique Cardoso von 1995 bis 2002 in Brasília an der Macht.

Andere Parteien wie die MDB, mit Henrique Meirelles an der Spitze, die Kommunisten mit Manuela D’Avila, die Sozialliberalen (PSL) mit dem rechtspopulistischen Jair Bolsonaro und die Demokratische Arbeiterpartei (PDT) mit Ciro Gomes kürten ihre Kandidaten bereits.