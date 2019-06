Führungsfigur der Islamistengruppe NTJ in Saudi-Arabien gefasst

Interpol verkündet Festnahme eines Hauptverdächtigen der Oster-Anschläge von Sri Lanka

Colombo (AFP) - Fast zwei Monate nach den verheerenden Anschlägen in Sri Lanka mit mehr als 250 Toten ist laut Interpol ein Hauptverdächtiger gefasst worden. Der 29-jährige Sri Lanker Ahamed Milhan Hayathu Mohamed und vier weitere Verdächtige seien in einem Land im Nahen Osten festgenommen worden, teilte die Polizeiorganisation am Freitag mit. Die Festnahme sei ein "wichtiger Schritt für die Ermittlungen".

In welchem Land genau die fünf Männer gefasst wurden, gab Interpol nicht bekannt. Laut Polizei in Sri Lanka wurden sie in Saudi-Arabien festgenommen und von einem Ermittlerteam nach Sri Lanka gebracht.

Ahamed Milhan Hayathu Mohamed ist nach Angaben aus Polizeikreisen in Colombo eine ranghohe Führungsfigur der Islamistengruppe National Thowheeth Jama'ath (NTJ), die für die Anschläge vom Ostersonntag verantwortlich gemacht wird. Bei der Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels waren am 21. April insgesamt 258 Menschen getötet und fast 500 weitere verletzt worden.

Sri Lankas Regierung macht zwar die NTJ für die Anschläge verantwortlich, glaubt aber, dass sie Unterstützung aus dem Ausland hatte. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge für sich.

Ahamed Milhan Hayathu Mohamed war nicht nur wegen der Anschläge von Ostern gesucht worden, sondern auch im Zusammenhang mit der Tötung zweier Polizisten im Osten Sri Lankas, wo NTJ-Anführer Zahran Hashim seine Basis hatte. Hashim war einer der Selbstmordattentäter der Anschlagsserie von Ostern.

Die Behörden in Sri Lanka hatten nach den Anschlägen mehr als hundert Verdächtige mit Verbindungen zur NTJ und zu Hashim festgenommen. Festnahmen gab es nach Angaben der Armee Sri Lankas neben Saudi-Arabien auch in Katar.