Agentur: Schiff "schmuggelte" Erdöl - Zwölf Philippiner festgenommen

Iran beschlagnahmt in der Straße von Hormus einen "ausländischen Schlepper"

Teheran (AFP) - Der Iran hat am Samstag in der Straße von Hormus einen "ausländischen Schlepper" beschlagnahmt. Bei dem Einsatz seien zwölf Philippiner festgenommen worden, meldete die Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf den Chef der Küstenwache in der Provinz Hormosgan, Hossein Dehaki. Der Schlepper "schmuggelte" demnach gut 280.000 Liter Erdöl. Es wurde nicht mitgeteilt, unter welcher Flagge das Schiff unterwegs war.

Beschlagnahmter Tanker "Stena Impero" © AFP

Gegen die Besatzung des Schleppers bestehe der Verdacht, zu einem "Schmugglerring" zu gehören, hieß es weiter. Das Schiff sei auf der Höhe des iranischen Hafens Sirik festgesetzt worden.

Im Persischen Golf und in der Straße von Hormus gibt es seit Monaten schwere Spannungen. Sie entwickelten sich im Zusammenhang mit dem Streit über das internationale Atomabkommen von Juli 2015, aus dem die USA im Mai 2018 ausstiegen.

Im Juli beschlagnahmten die iranischen Revolutionsgarden einen "ausländischen Tanker" und den schwedischen Öltanker "Stena Impero", der unter britischer Flagge unterwegs war. Ende Juli wurde vom Iran ein weiteres Schiff unter dem Verdacht des Öl-Schmuggels beschlagnahmt, über dessen Herkunft nichts mitgeteilt wurde.