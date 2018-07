Ruhani: Paket erfüllt nicht alle Forderungen des Iran

Iran hält europäisches Angebot zur Rettung von Atomabkommen für unzureichend

Wien (AFP) - Vor dem Außenministertreffen in Wien zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran hat sich der iranische Staatschef Hassan Ruhani unzufrieden mit europäischen Vorschlägen gezeigt. Ein Paket mit wirtschaftlichen Maßnahmen, mit denen die Auswirkungen des US-Ausstiegs aus dem Atomabkommen abgemildert werden sollen, gehe nicht weit genug, sagte Ruhani laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Irans Präsident Hassan Ruhani © AFP

Das Maßnahmenpaket erfülle "nicht alle Forderungen" des Iran, sagte Ruhani dem Bericht zufolge. Er hoffe, dass das Treffen am Freitag in Wien es ermögliche, dass "alle iranischen Forderungen erfüllt werden, damit das Land seine Zusammenarbeit im Rahmen des Abkommens fortsetzen" könne.

Bei dem Treffen in Wien sind neben dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif die Außenminister der übrigen verbliebenen Vertragsstaaten vertreten: Deutschland mit Außenminister Heiko Maas (SPD) sowie die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats China, Großbritannien, Frankreich und Russland. Es ist das erste Treffen dieser Art, seit die USA das Abkommen mit dem Iran vor zwei Monaten einseitig aufgekündigt und internationalen Unternehmen Sanktionen angedroht hatten, wenn sie sich nicht aus dem Iran zurückziehen.

Nach Angaben eines europäischen Diplomaten sollen bei dem Treffen in Wien am Freitag europäische Vorschläge mit wirtschaftlichen Maßnahmen diskutiert werden, mit denen der Iran zu einem Verbleib in dem Abkommen bewegt werden soll. Details zu den Vorschlägen nannte der Diplomat nicht.