USA drohen mit weiteren Luftangriffen

Iran verurteilt US-Bombardements auf Stellungen der Hisbollah im Irak

Washington (AFP) - Nach den US-Bombardements auf Stellungen der Hisbollah im Irak und in Syrien hat der Iran schwere Vorwürfe gegen Washington erhoben. Die USA hätten Hisbollah-Brigaden angegriffen, die Teil eines paramilitärischen Bündnisses gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat sind, und somit die IS-Dschihadisten unterstützt. US-Verteidigungsminister Mark Esper drohte den vom Iran unterstützten Brigaden dagegen mit weiteren Luftangriffen. Die Zahl der Toten bei den US-Bombardements stieg derweil auf 25.

Hisbollah-Kämpfer im Irak © AFP

Die iranische Regierung verurteilte die Einsätze der USA an drei Orten im Irak und zwei weiteren in Syrien vom Sonntag. "Mit diesen Angriffen hat Amerika seine feste Unterstützung für Terrorismus und seine Missachtung der Souveränität von Staaten gezeigt", erklärte ein iranischer Regierungssprecher am Montag. Die US-Regierung müssten "mit Konsequenzen für ihre illegalen Taten" rechnen.

Die Hisbollah-Brigaden im Irak gehören teilweise der proiranischen Hasched-al-Schaabi-Miliz an. Diese wurde im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegründet und unterstehen mittlerweile der irakischen Armee. Allerdings haben sich viele der in ihr zusammengeschlossenen Gruppen ihre Eigenständigkeit bewahrt. Nach jüngsten Angaben der Hasched-al-Schaabi-Miliz wurden bei den US-Angriffen vom Sonntag 25 Kämpfer getötet und 51 weitere verletzt.

US-Verteidigungsminister Esper kündigte dagegen an, die USA seien zu "zusätzlichen Maßnahmen" bereit, falls sie diese als notwendig erachten sollten. Dabei gehe es um die Selbstverteidigung der USA und eine abschreckende Wirkung auf Milizen im Irak sowie auf den Iran. Die von F-15-Kampfjets ausgeführten US-Luftangriffe seien "erfolgreich" verlaufen, teilte Esper mit. Die Piloten und die Maschinen seien sicher von den Einsätzen zurückgekehrt.

Auch im Irak wurden die Angriffe heftig kritisiert. Ein irakischer Regierungssprecher sprach von einer "Verletzung der irakischen Souveränität". Die jüngst mit US-Sanktionen belegte proiranische Miliz Assaib Ahl al-Hak erklärte, die US-Soldaten hätten sich zur "Bürde für den iranischen Staat" entwickelt. Daher müssten die Iraker "alles tun, um sie mit allen legitimen Mitteln zu vertreiben".

Mit den Angriffen hatte die US-Armee auf den Tod eines US-Zivilisten bei einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Irak reagiert. Bei dem Angriff auf den US-Militärstützpunkt im nordirakischen Kirkuk waren mehr als 30 Raketen abgefeuert worden. Neben dem toten US-Zivilisten, der als Subunternehmer für die US-Armee arbeitete, wurden dabei mehrere irakische und US-Soldaten verletzt.

Insgesamt wurden seit Ende Oktober elf Raketenangriffe auf Anlagen im Irak verübt, auf denen US-Soldaten oder US-Diplomaten stationiert sind. Bei den ersten zehn Attacken gab es einen Toten und mehrere Verletzte in den Reihen der irakischen Armee, der Tod des US-Bürgers beim elften Angriff markierte jedoch einen Wendepunkt.

Die Lage im Irak ist äußerst instabil; seit Anfang Oktober wird das Land angesichts einer schweren sozialen Krise von einer beispiellosen Protestwelle erschüttert. Unter dem Druck der Demonstranten trat Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi zurück, führt die Regierung aber geschäftsführend weiter. Der Iran übt großen Einfluss im Irak aus und versucht, die Bildung einer neuen Regierung zu beeinflussen.