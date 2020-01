Fars: Bekanntgabe im Beisein internationaler Experten geplant

Iran will offenbar am Samstag Absturzursache für ukrainische Maschine benennen

Teheran (AFP) - Der Iran will offenbar am Samstag die Ursache für den Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs bekanntgeben. Zunächst werde sich am Samstag das Ermittlungsteam nochmals treffen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars am späten Freitagabend unter Berufung auf eine "informierte Quelle". Danach solle im Beisein ausländischer Experten das Ergebnis der Untersuchungen verkündet werden. Jede Spekulation vor dieser "offiziellen Bekanntgabe" sei "nicht glaubwürdig", hieß es weiter.

Iranische Experten beginnen mit Ermittlungen zum Absturz. © AFP

In der Nähe von Teheran war am Mittwochmorgen eine Boeing 737 der ukrainischen Fluggesellschaft UIA abgestürzt, alle 176 Insassen wurden getötet. Kurz vor dem Absturz der Maschine hatte der Iran mehrere Raketenangriffe auf zwei von den US-Streitkräften genutzte Militärstützpunkte im Irak geflogen.

Zuletzt hatte es vermehrt Mutmaßungen unter anderem westlicher Regierungschefs gegeben, dass das Flugzeug versehentlich von einer iranischen Rakete getroffen worden sein könnte. Dies wurde von Teheran kategorisch dementiert. An den Ermittlungen beteiligen sich unter anderem ukrainische Experten, diese erhielten am Freitag auch Zugang zu den Flugschreibern.