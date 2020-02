Iren wählen neues Parlament

Dublin (AFP) - In Irland wird am Samstag ein neues Parlament gewählt. Die Wahllokale auf dem Festland sind von 08.00 bis 23.00 Uhr (MEZ) geöffnet. Irlands Regierungschef Leo Varadkar muss um seine Wiederwahl bangen. Denn derzeit führt die republikanische Sinn-Fein-Partei mit 25 Prozent die Umfragen an. Varadkars Fine Gael liegt mit 20 Prozent nur an dritter Position, die Oppositionspartei Fianna Fail kommt auf 23 Prozent.

Varadkar in einer TV-Debatte am 4. Februar © AFP

Sinn Fein strebt ein vereintes Irland mit dem zu Großbritannien zugehörigen Nordirland an. Die Partei stand jedoch häufiger in Meinungsumfragen vor Wahlen gut da und schnitt dann unterdurchschnittlich ab. Erste Nachwahlbefragungen werden nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht, die Auszählung der Stimmen beginnt erst am Sonntagmorgen.