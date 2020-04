Regierungschef Varadkar mahnt zu Selbstdisziplin

Irland verlängert Ausgangssperre bis Anfang Mai

Dublin (AFP) - In Irland wird die wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausgangssperre um gut drei Wochen verlängert. Die Maßnahme werde auf "Empfehlung von Experten" hin bis zum 5. Mai beibehalten, sagte Regierungschef Leo Varadkar am Freitag. Die Beschränkungen zeigten Wirkung und müssten fortgesetzt werden, auch wenn es für die Iren "schwierig" sei. "Wir dürfen nicht selbstgefällig werden", sagte Varadkar.

Straßenkontrollen in Irland © AFP

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie war Ende März in Irland eine Ausgangssperre in Kraft getreten. Die Iren dürfen seitdem nur noch in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen, etwa zum Arbeiten, für Arztbesuche oder für Lebensmitteleinkäufe. Die Regelung galt zunächst bis zum 12. April. Die Schulen und Universitäten in dem Land sind bereits seit dem 12. März geschlossen.

In Irland haben sich nach offiziellen Angaben fast 6600 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. 263 Infiziert starben.