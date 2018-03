Israels Ministerpräsident Netanjahu bei Trump im Weißen Haus

Washington (AFP) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird am Montag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften neben dem auf Eis liegenden Nahost-Friedensprozess vor allem das Atomabkommen mit Teheran und der wachsende Einfluss von Israels Erzfeind Iran in der Region stehen.

Graffiti auf der Mauer zwischen Bethlehem und Jerusalem © AFP

Netanjahu und Trump pflegen enge Beziehungen, im Konflikt mit den Palästinensern ergriff der US-Präsident offen Partei für Israel. Unter anderem ordnete Trump die international umstrittene Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem an und fror Millionenhilfen an die Palästinenser ein, um sie zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen.