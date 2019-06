Enges Rennen zwischen Imamoglu und Yildirim erwartet

Istanbuler warten mit Spannung auf Ergebnis von wiederholter Bürgermeisterwahl

Istanbul (AFP) - Nach der umstrittenen Annullierung des Wahlsiegs der Opposition in Istanbul ist in der Bosporus-Metropole am Sonntag die Bürgermeisterwahl wiederholt worden. Nach Schließung der Wahllokale am frühen Abend warteten die Einwohner gespannt auf die ersten Ergebnisse. Die Abstimmung gilt als Test für die Demokratie in der Türkei und als richtungsweisend für die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Istanbuler wählen ihren Oberbürgermeister © AFP

Die Annullierung der ersten Wahl vom 31. März unter dem Druck der Regierungspartei hatte Zweifel aufkommen lassen, ob in der Türkei noch ein demokratischer Machtwechsel möglich ist. Viel hängt nun davon ab, ob beide Seiten das Ergebnis anerkennen. Nach der Wahl Ende März hatte die AKP der Opposition "Diebstahl an den Urnen" vorgeworfen. Die Wahlkommission hatte diesen Vorwurf zwar nicht bestätigt, aber eine Wiederholung angeordnet.

Die Wählerin Duygu Öztörün äußerte nach Schließung der Wahllokale Bedenken, dass die Auszählung dieses Mal fair verläuft. "Ich traue der anderen Seite alles zu", sagte die Anhängerin des Kandidaten der Republikanischen Volkspartei (CHP), Ekrem Imamoglu. Ihr Ehemann Soner sagte dagegen, er habe keine Sorge. "Der Chef Ekrem hat bereits gewonnen und wird erneut gewinnen", sagte er. Er warte gelassen auf die Ergebnisse.

Der Istanbuler Lokalpolitiker Imamoglu hatte am 31. März eine knappe Mehrheit errungen und Mitte April sein Amt angetreten, bevor die Wahl unter dem Druck der AKP annulliert wurde. Bei der Stimmabgabe rief er die Wähler zur Stärkung der Demokratie auf. "Heute ist der Tag, der türkischen Demokratie zuliebe den illegalen Prozess zu korrigieren", sagte der 49-jährige CHP-Kandidat mit Blick auf die Annullierung seines Wahlsiegs.

Die CHP hat nach eigenen Angaben 200.000 Freiwillige mobilisiert, um den Wahlablauf zu überwachen. Auch der Europarat entsandte eine Beobachterdelegation. Da erneut mit einem knappen Rennen gerechnet wird, dürfte der Sieger erst spät in der Nacht feststehen. Bei der Wahl Ende März hatte Yildirim für eine Kontroverse gesorgt, als er sich gegen Mitternacht zum Sieger erklärt hatte, obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren.

Yildirim sagte am Sonntag nach der Stimmabgabe, der Wahlkampf sei vorbei, nun entscheide das Volk. Er bitte "um Verzeihung", wenn er einem seiner Herausforderer Unrecht getan habe. Er hatte Imamoglu im Wahlkampf wiederholt Lügen vorgeworfen. Aus dem AKP-Umfeld war zudem das Gerücht verbreitet worden, dass der CHP-Kandidat griechischer Abstammung und damit eigentlich kein echter Türke und Muslim sei.

Der 63-jährige frühere Verkehrsminister und Ministerpräsident Yildirim ist ein langjähriger Vertrauter Erdogans. Für den Präsidenten steht viel auf dem Spiel, da eine erneute Niederlage in der Wirtschaftsmetropole weitreichende Konsequenzen hätte. Er hatte selbst seine politische Karriere 1994 als Bürgermeister von Istanbul begonnen. "Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei", hat Erdogan einmal gesagt.

Es wird mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet, obwohl die Wahl mitten in die Ferienzeit fällt. Beide Parteien organisierten Busse, um ihre Wähler aus den Urlaubsorten an der Küste zur Stimmabgabe zu bringen. "Das Interesse bei der ersten Wahl war weit geringer. Nun ist die Lage aber anders, und ich glaube, Imamoglu wird mit großem Abstand gewinnen", sagte die 26-jährige CHP-Anhängerin Berna Sönmez.

Imamoglu wird bei der Wahl von der nationalistischen IYI-Partei unterstützt, während der AKP-Kandidat Yildirim im Bündnis mit der rechtsextremen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) antritt. Die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) unterstützt Imamoglu, obwohl der inhaftierte PKK-Gründer Abdullah Öcalan die HDP kurz vor der Wahl in einer Botschaft aus dem Gefängnis zur Neutralität aufgerufen hatte.