Weitere 41 Menschen an Covid-19 gestorben - Höchste Zahl innerhalb eines Tages

Italien kündigt 7,5-Milliarden-Euro-Plan wegen Coronavirus an

Mailand (AFP) - Die italienische Regierung stellt für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus und die Wiederankurbelung der Wirtschaft 7,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Dies kündigte am Donnerstagabend Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri an. Das Geld solle vor allem genutzt werden, "um die Ressourcen der Gesundheitsdienste, des Zivilschutzes und der Ordnungskräfte zu verstärken". Zudem sollten betroffene Familien und Unternehmen unterstützt werden.

Verlassene Plätze überall in Italien, hier in Mailand © AFP

Italien hat derzeit in Europa die meisten Corona-Fälle. Nahezu zeitgleich zur Ankündigung von Gualtieri vermeldete der Zivilschutz am Donnerstagabend 41 neue Todesfälle, das ist die höchste Opferzahl innerhalb eines Tages. Insgesamt starben damit seit Ausbruch der Epidemie in Italien im vergangenen Monat bereits 148 Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19. Zugleich wurden 769 neue Infektionsfälle bestätigt, insgesamt sind es in Italien nun 3858.