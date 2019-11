20 Millionen Euro für "dringendste Maßnahmen" freigegeben

Italien verhängt wegen Hochwassers Notstand in Venedig

Rom (AFP) - Die italienische Regierung hat nach dem dramatischen Hochwasser in Venedig den Notstand in der Lagunenstadt verhängt. Das Kabinett habe den Notstand gebilligt, teilte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Donnerstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. 20 Millionen Euro sollten "für die dringendsten Maßnahmen" bereitgestellt werden, fügte Conte hinzu.

Schwerstes Hochwasser in Venedig seit mehr als 50 Jahren

Das als "Acqua Alta" bekannte Hochwasser in Venedig war in der Nacht zum Mittwoch auf einen Pegel von 1,87 Meter gestiegen. Der Markusplatz und die Krypta des Markusdoms standen unter Wasser. Nur einmal seit Beginn der Aufzeichnungen hatte das Wasser noch höher gestanden: 1966 lag der Pegel bei 1,94 Meter. Das von Regen, Wind und den Gezeiten verursachte Hochwasser stieg am Donnerstag nicht noch weiter an, am Freitag sollte es dann bei 1,45 Meter liegen.

Nach Angaben des Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia, standen zwischenzeitig 80 Prozent der Stadt unter Wasser. Bürgermeister Luigi Brugnaro bezifferte die Schäden auf mehrere hundert Millionen Euro.