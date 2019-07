Tippfehler sorgt im Kurzbotschaftendienst Twitter für Erheiterung

Ivanka Trump gratuliert Johnson zur Führung von "United Kingston"

Washington (AFP) - Ivanka Trump wollte ihre Glückwünsche an den frischgewählten künftigen britischen Premierminister Boris Johnson wohl allzu schnell loswerden - und hat sich vertippt: Im Kurzbotschaftendienst Twitter gratulierte die Tochter von US-Präsident Donald Trump am Dienstag dem künftigen Premier von "United Kingston". Der Fehler wurde schnell behoben - allerdings erst, nachdem tausende Internetnutzer ihn bereits entdeckt hatten.

Ivanka Trump, Beraterin ihres Vaters Donald Trump © AFP

Statt "United Kingdom", wie das Vereinigte Königreich im Englischen heißt, schrieb Trumps Tochter und Beraterin "United Kingston". Der Tippfehler erinnerte an zahlreiche Ausrutscher ihres Vaters, der sich in seinen Twitter-Botschaften immer wieder in der Tastatur vergreift. Im Juni hatte Trump mit seiner Bezeichnung des britischen Thronfolgers Charles als "Prince of Whales" - den "Prinzen der Wale" - für Spott im Internet gesorgt.