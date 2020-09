Kabinettschef setzt sich mit deutlicher Mehrheit gegen zwei Mitbewerber durch

Japans Regierungspartei wählt Yoshihide Suga zum Nachfolger Abes an Parteispitze

Tokio (AFP) - Nach dem Rücktritt des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe hat die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) am Montag Kabinettschef Yoshihide Suga zum Nachfolger an der Parteispitze gewählt. Damit wird der 71-Jährige mit großer Wahrscheinlichkeit auch neuer Regierungschef des Landes. Suga erhielt 377 von insgesamt 534 abgegebenen Stimmen und setzte sich damit gegen zwei Gegenkandidaten - Ex-Verteidigungsminister Shigeru Ishiba und LDP-Fraktionschef Fumio Kishida - durch, wie die Partei mitteilte.

Yoshihide Suga © AFP

Kishida kam nach Parteiangaben auf 89 Stimmen, Ishiba auf 68 Stimmen. Da die LDP über eine klare Mehrheit im Parlament verfügt, dürfte der neue Parteichef Suga bei einer Parlamentsabstimmung am Mittwoch auch Regierungschef werden.

Abe hatte Ende August aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt angekündigt. Der 65-Jährige leidet an einer entzündlichen Darmerkrankung, die ihn bereits während seiner ersten Amtszeit im Jahr 2007 zu einem Rücktritt veranlasst hatte. Abe ist der am längsten amtierende Regierungschef in der Geschichte Japans. In der Corona-Pandemie stürzte er in den Umfragen aber ab. Seiner Regierung werden Versäumnisse bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise vorgeworfen.