Frauen wollten erste Hilfe leisten und wurden des Rings verwiesen

Japans Sumo-Verband entschuldigt sich nach Notfall bei Erst-Helferinnen

Tokio (AFP) - Dass Frauen in einem Sumo-Ring nicht geduldet werden, ist in Japan unbestritten. Doch ein Vorfall bei einem Wettkampf in der Stadt Maizuru hat den Verband nun zu einer Entschuldigung veranlasst: Dort wurden mehrere Frauen von der Matte verwiesen, die einem kollabierten Bürgermeister erste Hilfe leisten wollten. Mehrfach forderte ein Schiedsrichter die Frauen auf, den Ring zu verlassen, wie eine städtische Mitarbeiterin sagte.

Verbandschef Hakkaku bezeichnete das Verhalten des Offiziellen als "unangemessen". "Wir bitten zutiefst um Entschuldigung" hieß es laut Medienberichten in einer Erklärung. Der Bürgermeister, der zu Beginn des Wettkampfs eine Rede hatte halten wollen, kam ins Krankenhaus.

Ein Sumo-Ring gilt in der in Japan weit verbreiteten Shinto-Religion als heiliger Ort. Frauen gelten als rituell unrein und dürfen den Ring daher nicht betreten.