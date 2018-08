Vorsitzender Überall: LKA-Mitarbeiter wollte "Pressefreiheit aushebeln"

Journalistenverband fordert nach Vorfall bei Dresdner Pegida-Demo Konsequenzen

Berlin (AFP) - Nach der Behinderung eines Kamerateams des ZDF bei einer Pegida-Demonstration hat der Deutsche Journalistenverband (DJV) von der sächsischen Regierung Konsequenzen gefordert. "Die Vorgänge müssen aufgearbeitet werden", erklärte DJV-Bundeschef Frank Überall am Donnerstag in Berlin. Das Team war in Dresden von einem Demonstranten, der Mitarbeiter des Landeskriminalamts (LKA) ist, bepöbelt und von Polizisten anschließend festgehalten worden.

Pegida-Demo in Dresden © AFP

Überall erklärte, die Vorgänge taugten "anderswo zum Slapstick", seien aber "in Sachsen offenbar normal". Ein Mitarbeiter einer staatlichen Sicherheitsbehörde habe sich auf einem "Pöbeltrip" befunden und "in bester Urlaubsstimmung die Pressefreiheit aushebeln" wollen. Es handle sich um einen unglaublichen Fall.

Zuvor hatte das sächsische Innenministerium mitgeteilt, dass der Demonstrant in der vorigen Woche während einer Pegida-Versammmlung in Dresden das Kamerateam verbal angegriffen hatte, ein LKA-Mitarbeiter ist. Er habe während eines Urlaubs als "Privatperson" an der Kundgebung der fremdenfeindlichen Bewegung teilgenommen. Pegida hatte anlässlich eines Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Protesten aufgerufen.