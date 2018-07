Rettungsaktion in überfluteter Höhle schwierig

Jungen in Höhle in Thailand erhalten Nahrung für vier Monate und Tauch-Training

Mae Sai (AFP) - Die nach neun Tagen lebend in einer überfluteten Höhle in Thailand gefundenen Jungen einer Fußballmannschaft erhalten Nahrung für vier Monate sowie ein Tauch-Training. Das teilte die thailändische Armee am Dienstag mit. Währenddessen soll das Wasser in der verwinkelten, kilometerlangen Höhle weiter abgepumpt werden.

Rettungstaucher machten Bilder von den gefundenen Jungen © AFP

Die 13 Jungen und ihr Trainer waren am Montag lebend in der Höhle entdeckt worden. In einem Video war zu sehen, wie die abgemagerten und geschwächten Kinder in der Höhle kauern.

Die mühsame Rettungsaktion ist mit der Entdeckung der Vermissten aber nicht vorbei: Teile der Höhle sind weiterhin überflutet, die geschwächten Kinder müssen mehrere Kilometer weit zum Höhlenausgang gebracht werden. Die Lebensmittel sollen laut Armee mindestens vier Monate lang reichen, alle 13 Jungen sollen demnach tauchen lernen.