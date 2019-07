Jusos suchen auf Kongress in München den Weg zur "Linkswende"

Berlin (AFP) - Auf einem "Linkswendekongress" wollen die Jusos heute über Vorschläge für eine linkere Positionierung der SPD beraten. Juso-Chef Kevin Kühnert eröffnet die zweitägige Veranstaltung in München am Abend mit einer Rede (18.00 Uhr). In Podiumsdiskussionen und Workshops will die SPD-Jugendorganisation ein breites Spektrum von Themen wie Armutsbekämpfung, Klimawandel oder Digitalisierung diskutieren.

Suchen den Weg nach links: Jusos © AFP

Bei den Debatten soll es auch um Alternativen zur großen Koalition gehen - etwa um die Frage, ob sich durch ein Dreierbündnis von SPD, Grünen und Linken eine "Linkswende" auf Bundesebene anstoßen ließe. Juso-Chef Kühnert hatte im vergangenen Jahr zu den Gegnern einer Neuauflage der GroKo gezählt. Er gilt auch als potenzieller Anwärter auf den SPD-Parteivorsitz. Der Juso-Kongress endet am Sonntagmittag.