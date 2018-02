Hommage an verstorbenen US-Popstar aus Minneapolis

Justin Timberlake huldigt Prince in Halbzeit des Super Bowl

Minneapolis (AFP) - Der US-Sänger Justin Timberlake hat bei seinem Auftritt in der Halbzeit des Super Bowl den verstorbenen Sänger Prince gewürdigt. Während seines Mini-Konzerts am Sonntag im Stadion von Minneapolis setzte Timberlake sich ans Klavier, während ein riesiges Plakat mit dem Abbild von Prince entrollt wurde. Dazu erklang mit "I Would Die 4 U" einer der größten Hits von Prince.

Timberlake huldigte Prince - dem verstorbenen Sohn von Minneapolis © AFP

"Das ist für Euch, Minneapolis", rief Timberlake und lieferte sich dann ein virtuelles Duett mit dem in Minneapolis aufgewachsenen Prince. Der US-Popstar war im April 2016 im Alter von 57 Jahren auf seinem Anwesen Paisley Park an einer offenbar versehentlichen Überdosis von Schmerzmitteln gestorben.

Von seinen eigenen Hits sang Timberlake unter anderem "Rock Your Body", "Can't Stop the Feeling", "SexyBack" und "My Love". Für den 37-Jährigen war es bereits der dritte Auftritt beim Super Bowl. 14 Jahre nach einem Skandalauftritt verlief der jüngste ohne Zwischenfälle. 2004 hatte er bei einem gemeinsamen Auftritt mit Janet Jackson ihre Brust entblößt - der Vorfall machte als "Nipplegate" Schlagzeilen.