Kabinett befasst sich mit Gesetz zu Verbot von Werkverträgen in Schlachtbetrieben

Berlin (AFP) - Das Bundeskabinett entscheidet in seiner Sitzung am Mittwoch (09.30 Uhr) über ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche. Das sogenannte Arbeitsschutzkontrollgesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), das im Kabinett beschlossen werden soll, ist eine Reaktion auf die Corona-Ausbrüche in mehreren Schlachtbetrieben. Künftig sollen nur noch Angestellte des eigenen Betriebs Tiere schlachten und zerlegen dürfen.

Polizeiwagen vor Tönnies-Sitz in Rheda-Wiedenbrück © AFP

Die Fleischindustrie stand in den vergangenen Jahren immer wieder wegen der dort herrschenden Arbeitsbedingungen in der Kritik. Als besonders problematisch wird die Lage von Menschen angesehen, die nicht bei den Firmen direkt, sondern bei Subunternehmern angestellt sind, die wiederum Werkverträge mit den Auftraggebern abschließen.