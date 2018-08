Letzte Ansprache bei Kriegsgedenken vor der Abdankung

Kaiser Akihito äußert "tiefe Reue" über Japans Rolle im Weltkrieg

Tokio (AFP) - Zum 73. Jahrestag von Japans Kapitulation hat Kaiser Akihito "tiefe Reue" über die Taten seines Landes im Zweiten Weltkrieg geäußert. Er hoffe "aufrichtig, dass sich die Gräuel des Kriegs nie mehr wiederholen", sagte der 84-jährige Monarch am Mittwoch bei einer Zeremonie in Tokio. Der rechtsgerichtete Ministerpräsident Shinzo Abe, der bei der Gedenkfeier ebenfalls sprach, vermied anders als der Kaiser Worte des Bedauerns.

Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko © AFP

Akihitos Vater Kaiser Hirohito hatte am 15. August 1945 in einer Radioansprache die Kapitulation seines Landes erklärt. Vom aggressiven Expansionismus seines Vaters im Weltkrieg hat sich Akihito immer wieder distanziert. Zwar stehen ihm politische Äußerungen als Kaiser nicht an, doch ließ er regelmäßig seine pazifistischen Überzeugungen durchblicken.

Die rechten Kräfte seines Landes hat er immer wieder verärgert - etwa mit seiner Äußerung, dass Japan dem Nachbarn China im Weltkrieg "großes Leid" zugefügt habe oder mit seiner Äußerung des Bedauerns über die japanische Besatzung in Korea. Für Kaiser Akihito war es die letzte Weltkriegs-Zeremonie - im kommenden April will er abdanken.