Entsendung von Soldaten und Hubschraubern könnte Bundeswehr entlasten

Kanada beteiligt sich spätestens ab Herbst an Stabilisierungsmission in Mali

Ottawa (AFP) - Kanada unterstützt ab spätestens Herbst die internationale Stabilisierungsmission Minusma im westafrikanischen Mali mit Soldaten und könnte damit die Bundeswehr entlasten. Die kanadische Regierung meldete bei den Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) offiziell ihr "Interesse" an, sich an dem Militäreinsatz zu beteiligen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr.

Kanadische Soldaten © AFP

Weiter hieß es, Regierungschef Justin Trudeau habe am Freitag bereits mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte gesprochen, deren Länder sich bereits an Minusma beteiligen. In den kommenden Tagen würden weitere Verbündete konsultiert.

Nähere Angaben zu dem Einsatz werde der kanadische Verteidigungsminister Harjit Sajjan am Montag machen, hieß es aus den Regierungskreisen weiter. Mali sei "ein wichtiger Ort, an dem wir seit langem zusammenarbeiten". Kanada werde daher im Sommer oder Herbst Soldaten, Polizisten und Hubschrauber dorthin schicken, um etwa zwölf Monate lang "logistische Unterstützung" zu leisten.

Weiter hieß es, entsprechend der Vorgaben von Regierungschef Trudeau würden verstärkt Frauen nach Mali entsandt. Studien hätten belegt, "dass Missionen mit mehr Frauen wirksamer sind".

Trudeau war zur Wahl im Oktober 2015 unter anderem mit der Ankündigung angetreten, dass sich Kanada unter seiner Führung wieder an UN-Friedensmissionen beteiligen werde. Die Minusma gilt als einer der gefährlichsten UN-Einsätze weltweit.

Die Bundeswehr unterstützt in Mali die EU-Mission sowie den Einsatz der Vereinten Nationen. Vor gut einer Woche hatte das Bundeskabinett beschlossen, die Mandatsobergrenze für die deutsche Minusma-Beteiligung von 1000 auf 1100 Soldaten anzuheben. Im November hatte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) allerdings angekündigt, dass die Kampf- und Rettungshubschrauber der Bundeswehr ihren Einsatz Mitte 2018 beenden würden. "Voraussichtlich bis Sommer nächsten Jahres" solle ein anderer Einsatzpartner die Aufgabe übernehmen, erklärte sie.

Mali war nach einem Militärputsch im März 2012 ins Chaos gestürzt, mehrere islamistische Gruppierungen brachten den Norden des Landes unter ihre Kontrolle. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff im Januar 2013 militärisch ein, um das Vorrücken von Islamisten und Tuareg-Rebellen vom Norden in den Süden Malis zu stoppen. Später übernahm die Minusma die Überwachung der Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien.