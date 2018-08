Kanzlerin Merkel besucht Sachsen

Dresden (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Donnerstag Sachsen. Am Nachmittag besichtigt die Kanzlerin zunächst den Werkzeugmaschinen-Produzenten Trumpf Sachsen in Neukirch (15.00 Uhr). Dort sind ein Firmenrundgang und eine Diskussion mit Mitarbeitern geplant.

Zudem nimmt Merkel an einer Sitzung der sächsischen CDU-Landtagsfraktion teil (17.00 Uhr). Im Anschluss ist ein Pressestatement der CDU-Vorsitzenden mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und dem sächsischen CDU-Fraktionschef Frank Kupfer geplant (18.30 Uhr).