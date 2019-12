Kanzlerin Merkel lädt zu Fachkräfteeinwanderungsgipfel

Berlin (AFP) - Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Regierung kommen am Montag (17.00 Uhr) zu einem Fachkräfteeinwanderungsgipfel im Bundeskanzleramt zusammen. Sie wollen diskutieren, wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz am besten in die Praxis umgesetzt werden kann. Dabei geht es etwa darum, welche Fachkräfte konkret in Deutschland benötigt werden, aus welchen Ländern außerhalb der EU sie kommen und wie sie hier integriert werden sollen.

Azubi aus dem Iran in Mainz © AFP

Knapp zwei Stunden nach Beginn des Treffens (18.50 Uhr) ist die Unterzeichnung einer Absichtserklärung geplant. Danach geben Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften eine Pressekonferenz. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft treten.