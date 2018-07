Kapitän von Flüchtlingshilfsschiff "Lifeline" muss sich vor Gericht verantworten

Valletta (AFP) - Der deutsche Kapitän des Flüchtlings-Hilfsschiffes "Lifeline" soll am Montag einem Richter in Malta vorgeführt werden. Die Behörden werfen den Flüchtlingshelfern vor, sich bei der Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer behördlichen Anweisungen widersetzt und gegen internationales Recht verstoßen zu haben. Seit Anlaufen des Schiffs in Malta war Kapitän Claus-Peter Reisch mehrfach von der Polizei vernommen worden. Er befindet sich auf freiem Fuß.

Die "Lifeline" legte am Mittwoch in Malta an © AFP

Die "Lifeline" hatte in der vergangenen Woche vor der libyschen Küste 234 Flüchtlinge gerettet und war danach tagelang über das Mittelmeer geirrt, weil Italien und Malta dem Schiff zunächst ein Anlegen verweigert hatten. Das Schiff befindet sich nun in Gewahrsam von Maltas Polizei und darf das Land nicht verlassen. Die Hilfsorganisation Mission Lifeline bestreitet jegliches Fehlverhalten. Die Bundesregierung bot dem Kapitän konsularische Hilfe an.