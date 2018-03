Marx und Bedford-Strohm halten Islam-Debatte nicht für zielführend

Kirchen in Deutschland rufen zum Dialog mit Muslimen auf

München (AFP) - Anlässlich des Osterfests haben die Spitzen der großen Kirchen in Deutschland zum Dialog mit den Muslimen aufgerufen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, forderte die Christen in Deutschland auf, auf die Muslime hierzulande zuzugehen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, nannte den interreligiösen Dialog eine Pflicht.

Kardinal Reinhard Marx © AFP

Christen seien verpflichtet, den Weg von Gewaltlosigkeit und Liebe zu gehen, sagte Marx in seiner Karfreitagspredigt in München. Das gelte auch im Blick auf die Muslime im Land und Nicht-Glaubende.

"Denn wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung als Christen in Europa und in der Welt: Ohne Freundschaft, ohne Begegnung, ohne Offenheit für den anderen gibt es kein Verstehen, gibt es keine Versöhnung, gibt es keine Gemeinschaft, sondern dann entstehen Misstrauen, Angst und Gewalt", sagte Marx.

Der Kardinal regte an, "noch mehr auf unsere Nachbarn, die einer anderen Religion angehören, zugehen. Oder umgekehrt, sie auch zu uns einladen, so dass Begegnung immer wieder möglich wird." In einem "Focus"-Interview kritisierte Marx die Debatte um den Islam in Deutschland. Die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre oder nicht, "führe nicht weiter", sagte er.

Auch der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm nannte die Debatte, ob der Islam zu Deutschland gehört, für "wenig zielführend" und zu kurz gegriffen. "In Deutschland leben 4,5 Millionen Muslime", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Da ist interreligiöser Dialog nicht Kür, sondern Pflicht. Wir sollten darüber reden, wie wir miteinander umgehen wollen."

Christentum bedeute für ihn Nächstenliebe, Solidarität und Achtung vor jedem Menschen. "Nicht nur der eigenen Hautfarbe, der eigenen Kultur oder eigenen Religion", hob Bedford-Strohm hervor. "Ob Christentum wirklich Grundlage unserer Kultur ist, entscheidet sich daran, ob wir es wirklich ernst nehmen."

Der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland erinnerte in seiner Karfreitagspredigt zudem an das Leid vieler Menschen weltweit. Der bayerische Landesbischof nannte etwa die Christen in vielen Ländern, die "nur wegen ihres Bekenntnisses an Leib und Leben bedroht werden". Bedford-Strohm erwähnte in seiner Predigt in der Münchner St. Matthäuskirche zudem Verfolgte, die sich "in ihren Ländern für die Menschenwürde, für Gerechtigkeit und Freiheit einsetzen".

In das Gedenken auf nahm der Bischof auch die Menschen, "die vor Gewalt und Krieg flüchten und auf Holz- oder Schlauchbooten ihr Leben riskieren oder verlieren". Aus reiner Liebe habe Gott sich selbst in Jesus Christus geopfert, fügte Bedford-Strohm hinzu. Darum könnten sich Christen nie mit dem Hass in der Welt abfinden: "Hass und Gewalt sind nichts Normales."