Drei Menschen getötet - Kleines Kind verletzt

Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus in Wesel

Wesel (AFP) - In der niederrheinischen Stadt Wesel ist ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus gestürzt und in Flammen aufgegangen. Dabei seien drei Menschen getötet worden, teilte die örtliche Polizei mit. Ein kleines Kind sei verletzt worden.

Einsatzkräfte am Unglücksort © AFP

Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter waren laut dem Bericht einer AFP-Fotografin mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.