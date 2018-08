Heil signalisiert Bereitschaft zu weiterer Senkung - unter Bedingungen

Koalition streitet über Entlastung bei Arbeitslosenbeitrag

Berlin (AFP) - Die große Koalition streitet weiter über den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) signalisierte am Freitag zwar grundsätzliche Bereitschaft, den Beitrag über die bisher geplante Absenkung um 0,3 Prozentpunkte hinaus zu verringern. Er verknüpfte dies im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aber mit Bedingungen. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sieht dagegen Spielraum für eine Senkung um 0,6 Prozentpunkte und lehnte "immer neue Bedingungen" Heils ab.

Hubertus Heil © AFP

Die große Koalition müsse "bei der Qualifizierung und dem Schutz bei Arbeitslosigkeit zu guten Lösungen kommen", sagte Heil dem RND. Konkret nannte er als Voraussetzung für eine weitere Absenkung zwei Punkte: "Kleine und mittlere Unternehmen müssen unterstützt werden, wenn sie selbst in Weiterbildung investieren", sagte der Minister. Zudem müsse darauf reagiert werden, "dass wir immer mehr kurzfristig Beschäftigte haben - etwa in IT-Projekten". Diese Arbeitnehmer würden zwar in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, bekämen aber nie etwas heraus.

"Mein Vorschlag ist, den Schutz in der Arbeitslosenversicherung für alle zu gewährleisten, die mindestens zwölf Monate innerhalb von drei Jahren Beiträge gezahlt haben", sagte daher der SPD-Politiker. Damit wäre vielen Beschäftigten in Deutschland geholfen, die dann bei Arbeitslosigkeit nicht gleich in die Grundsicherung abrutschen würden. Derzeit ist die Anspruchsvoraussetzung für Arbeitslosengeld eine zwölfmonatige Beitragszahlung innerhalb von zwei Jahren.

Ein Sprecher des Arbeitsministeriums ergänzte, je nachdem, "ob und zu welchen Ergebnissen man bei diesen beiden Punkten kommt", werde sich dann entscheiden, ob und in welchem Ausmaß es Potenzial für eine Absenkung über die 0,3 Prozent hinaus gebe. Wann sich das Kabinett damit befassen werde, sei noch unklar. Heil sei aber wichtig, dass es "bald Klarheit" zu den von ihm geforderten Punkten gebe.

Forderungen aus CDU und CSU nach einer Absenkung um 0,6 oder 0,7 Prozentpunkte ab dem kommenden Jahr erteilte Heil eine Absage: "Ich werde nicht die Kassen plündern, nur weil sich die Union das wünscht", sagte er den RND-Zeitungen.

Derweil bekräftigte Kauder die Unionsposition nach einer stärkeren Absenkung des Beitrages ab dem kommenden Jahr. "Wir stellen uns eine kräftige Senkung des Beitrags in der Größenordnung von 0,6 Prozentpunkten vor", sagte Kauder dem RND (Samstagsausgaben). Damit könnten auch die zur Verbesserung der Pflege dringend notwendigen Erhöhungen des Pflegebeitrags ausgeglichen werden.

Die "immer neuen Bedingungen, die der Bundesarbeitsminister für eine Senkung der Beiträge in der Arbeitslosenversicherung formuliert, überzeugen mich derzeit nicht", kritisierte der Unionsfraktionschef. Schon jetzt seien die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld I so ausgestaltet, "dass auch Menschen, die in Projekten immer nur zeitweise beschäftigt sind, angemessen abgesichert sind", sagte Kauder. Er forderte eine Einigung in der Koalition "in den nächsten Wochen".

Linken-Chef Bernd Riexinger kritisierte Heil scharf. Statt die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senken, müsse diese gestärkt werden, "damit der schnelle Absturz ins Hartz IV Regime ein Ende hat", forderte Riexinger. Für Langzeitarbeitslose müssten Qualifikationsmaßnahmen bereit stehen, damit sie wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten.