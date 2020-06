Sondersitzung des Kabinetts bringt Kernpunkte der Pakets am Freitag auf den Weg

Koalition will Steuersenkung trotz offener Detailfragen bis 29. Juni beschließen

Berlin (AFP) - Mit einer Sondersitzung des Bundeskabinetts will die große Koalition am Freitag ein Gesetzgebungsverfahren im Eiltempo anstoßen, um die Mehrwertsteuer wie geplant bereits am 1. Juli absenken zu können. Trotz bislang ungelöster Detailfragen solle sich der Bundestag in der kommenden Woche erstmals mit der Vorlage befassen, die dann am 29. Juni in Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat endgültig verabschiedet werden soll, hieß es am Donnerstag aus Koalitionskreisen.

Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz © AFP

Die Koalition steht bei diesem zentralen Vorhaben aus dem geplanten Konjunkturpaket unter Zeitdruck, weil eine Absenkung der Mehrwertsteuer nicht im Nachhinein beschlossen werden kann. Die Haushaltsexperten des Bundestags seien in einem "permanenten Abstimmungsprozess" mit Vertretern von Verbänden etwa der Wirtschaft und von Steuerberatern, um Detailfragen zu klären, hieß es gegenüber AFP aus Koalitionskreisen.

Die Materie sei "hoch komplex, da liegt der Teufel im Detail", hieß es weiter. Auch der Nachtragshaushalt solle noch vor der Sommerpause beschlossen werden.

Nach dem Willen der Koalition soll die Mehrwertsteuer vom 1. Juli an befristet bis Jahresende von 19 Prozent auf 16 Prozent sinken. Der ermäßigte Satz soll von sieben Prozent auf fünf Prozent gesenkt werden. Das rege den Konsum an und sei sozial gerecht ausgestaltet, weil die Mehrwertsteuer von allen gezahlt werde, argumentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Steuersenkung ist Teil eines Konjunkturpakets, das 57 Einzelpunkte umfasst und einen Umfang von 130 Milliarden Euro haben soll.

Der Zeitplan für die parlamentarische Verabschiedung stehe noch unter Vorbehalt und sei noch nicht endgültig beschlossen, hieß es aus der Koalition. Einigkeit bestehe aber im Prinzip darin, dass die steuerlichen Aspekte zuerst verabschiedet werden; andere Punkte sollen erst nach der Sommerpause angegangen werden - etwa die ökologische Reform der Kfz-Steuer oder die Übernahme von Unterbringungskosten von Hartz-IV-Beziehern durch den Bund. Für letzteres muss das Grundgesetz geändert werden.