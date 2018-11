Innenministerium: Seehofer lässt Äußerungen Maaßens prüfen

Koalitionskreise: Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen soll nun doch entlassen werden

Berlin (AFP) - Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen soll nun doch entlassen werden. Dies verlautete am Sonntagabend aus Koalitionskreisen in Berlin. Eigentlich sollte Maaßen, der wegen eines Interviews zu den Ausschreitungen in Chemnitz von Ende August in die Kritik geraten war, als Sonderberater ins Innenministerium versetzt werden.

Hans-Georg Maaßen © AFP

Berichten zufolge hatte Maaßen sich kürzlich kritisch zur großen Koalition geäußert. "Die Äußerungen von Herrn Maaßen sind dem BMI bekannt und werden derzeit geprüft", erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. Nach Abschluss der Prüfung werde Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die "notwendigen Konsequenzen ziehen", erklärte der Sprecher weiter. Seehofer selbst bestätigte die Berichte über die geplante Entlassung am Sonntagabend zunächst nicht und sagte lediglich, er könne dazu "im Moment" nichts sagen.

CDU-Vize Armin Laschet sagte dem ZDF mit Blick auf den Fall Maaßen, dieser sei "an Absurdität nicht zu überbieten". Wenn von Maaßens Seite "jetzt noch nachgekartet wird, glaube ich, dass der Bundesinnenminister sicher über Konsequenzen nachdenkt".

Maaßen war wegen eines Interviews in die Kritik geraten, in dem er die Echtheit eines Videos zu den rechten Ausschreitungen in Chemnitz vom August angezweifelt und zudem bestritten hatte, dass es dort Hetzjagden gab. Auch seine Kontakte zu AfD-Politikern hatten für Irritationen gesorgt.

Die große Koalition aus Union und SPD hatte im September wochenlang über Maaßens Zukunft gestritten. Am Ende war vereinbart worden, dass er als Sonderberater für europäische und internationale Fragen ins Bundesinnenministerium wechseln solle. Dies soll nun nicht stattfinden, stattdessen soll Maaßen wohl in den Ruhestand geschickt werden.

"Nicht ohne Grund haben wir vor Wochen die Entlassung Maaßens wegen seiner ständigen Alleingänge und Querschläger gefordert", erklärte der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka am Sonntag. Inzwischen sei "offensichtlich auch Herr Seehofer zu dieser Einsicht gekommen", allerdings "sehr spät". Das mache auch Seehofer zum "Verlierer".

Der FDP-Innenpolitikexperte Benjamin Strasser erklärte, Maaßen hätte "schon vor Wochen aufgrund seiner zahlreichen Grenzüberschreitungen gehen müssen". Stattdessen habe Innenminister Seehofer "stur seine Hand über Maaßen gehalten". Dieser stehe nun "vor dem Scherbenhaufen seiner verqueren Personalpolitik".

Nachfolger Maaßens als Verfassungsschutzpräsident soll Berichten zufolge dessen bisheriger Vize Thomas Haldenwang werden. Das Bundesinnenministerium hat die Berufung des 58-jährigen Juristen bislang allerdings bislang nicht bestätigt.