Flüchtlinge sollen zu Münchner Flughafen oder zu Bundespolizei gebracht werden

Koalitionsspitzen einigen sich auf Asylpaket

Berlin (AFP) - Die drei Parteien der großen Koalition haben eine Einigung im Streit um die Asylpolitik erzielt. SPD-Chefin Andrea Nahles sprach nach Beratungen der Koalitionsspitzen am Donnerstagabend in Berlin von einem "Paket zur Neuordnung der Asylpolitik", das eine "gute Lösung" darstelle. Das Paket enthält auch einen Kompromiss zu den umstrittenen Transitzentren: Die betroffenen Flüchtlinge sollen entweder am Münchner Flughafen oder in Liegenschaften der Bundespolizei untergebracht werden.

Dafür sollten der Transitbereich des Münchner Flughafens oder aber "bestehende Einrichtungen" der Bundespolizei "in unmittelbarer Grenznähe" genutzt werden, heißt es in dem Koalitionsbeschluss, der AFP in Berlin vorliegt. Dies gilt für jene Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben.

"Das Recht auf Asyl beinhaltet nicht das Recht, sich das europäische Land aussuchen zu können, in dem man das Asyl erhält", stellt das Koalitionspapier klar.

Von der Transitunterbringung sollen die Flüchtlinge dann in den Erstaufnahmestaat zurückgebracht werden. "Für Familien und besonders schutzwürdige Personen wird es gesonderte Räume in den Unterkünften geben", heißt es in dem Beschluss. "Wie beim bestehenden Flughafenverfahren reisen die Personen rechtlich nicht nach Deutschland ein. Die Zurückweisung erfolgt innerhalb von 48 Stunden." Gesetzesänderungen seien dafür nicht nötig.

Das von der Union gebrauchte Wort "Transitzentrum" kommt in dem Koalitionsbeschluss nicht vor. Die SPD hatte Bedenken dagegen geäußert.