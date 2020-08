"Sehr schlechte" Erwartungen aber für Bankbranche und Versicherer

Konjunkturerwartungen von Finanzexperten steigen wieder deutlich an

Mannheim (AFP) - Die Erwartung deutscher Finanzexperten an die konjunkturelle Entwicklung ist im August wieder gestiegen. Nach einem Rückgang im Juli kletterte der Index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) nun um mehr als zwölf Punkte auf 71,5 Punkte, wie das Forschungsinstitut am Dienstag in Mannheim mitteilte. "Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturbelebung ist wieder größer geworden", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach.

Café im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück © AFP

Die Lageeinschätzung allerdings verbessere sich "nur schleppend", berichtete Wambach. Der entsprechende Indikator sank in der August-Umfrage des ZEW leicht und liege 0,4 Punkte unter dem Vormonatswert.

Die Experten gehen von einer "breiten Erholung" in allen binnenwirtschaftlichen Sektoren aus, wie Wambach erklärte. Anlass zur Vorsicht gäben aber die nach wie vor "sehr schlechten Ertragserwartungen für die Bankenbranche sowie die Versicherer mit Blick auf das kommende halbe Jahr".

Das ZEW befragt monatlich rund 200 Experten von Banken, Versicherungen und Finanzabteilungen von Großunternehmen zu ihren aktuellen Einschätzungen und Prognosen zu wichtigen internationalen Finanzmarktdaten wie Inflationsraten, Zinsen, Aktienindizes, Wechselkursen und dem Ölpreis. Für die August-Umfrage wurden die Antworten von 178 Analysten und institutionellen Anlegern ausgewertet.