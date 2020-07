Staatschef werden Kriegsverbrechen im Konflikt mit Serbien vorgeworfen

Kosovos Präsident Thaci zu Anhörung in Den Haag

Den Haag (AFP) - Der kosovarische Präsident Hashim Thaci ist zu einer ersten richterlichen Anhörung in Den Haag erschienen. "Ich bin bereit, mich der neuen Herausforderung zu stellen und für meinen Sohn, meine Familie, mein Volk und mein Land den Sieg davonzutragen", sagte Thaci am Montag vor dem Gebäude des Sondertribunals zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges. "Niemand kann die Geschichte umschreiben."

Ein Plakat in Pristina mit Thacis (l.) und Veselis Konterfei © AFP

Die Staatsanwaltschaft des Sondergerichts hatte Ende Juni eine Anklageschrift wegen Kriegsverbrechen gegen ihn vorgelegt. Thaci weist die Anschuldigungen zurück. Er habe vielleicht "politische Fehler" begangen, Kriegsverbrechen jedoch nie, beteuerte er.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm in einer zehn Punkte umfassenden Anklage Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Ein Richter wird im Laufe des Jahres entscheiden, ob die Klage offiziell zugelassen wird. Thaci kündigte für diesen Fall seinen sofortigen Rücktritt als Präsident an. Er wolle sich nicht als Staatschef mit der Justiz auseinandersetzen.

Thaci, der früher Kommandeur der Befreiungsarmee des Kosovo (UCK) war, wird unter anderem des Mordes und der Folter beschuldigt. Er und weitere Beschuldigte sollen laut der Anklageschrift für knapp hundert Morde und weitere Verbrechen gegen Serben, Roma und Kosovo-Albaner verantwortlich sein. Auch Thacis engster politischer Verbündeter Kadri Veseli ist unter den Beschuldigten.

Der 52-Jährige ist seit 2016 Präsident und war davor Regierungschef. In den vergangenen Jahren nahm er an Gesprächen über eine Normalisierung der Beziehungen seines Landes zu Serbien teil. "Das Kosovo ist eine Erfolgsgeschichte, ich bin sehr stolz", sagte Thaci, bevor er das schwer gesicherte Haager Gerichtsgebäude betrat. "Ich glaube an Frieden durch Versöhnung und Gerechtigkeit. Ich glaube an den Dialog, die gute Nachbarschaft mit allen unseren Nachbarn."

Rund zwei dutzend Anhänger empfingen Thaci vor dem Gericht mit Sprechchören und Transparenten. Kosovos "Bestimmung" sei die Mitgliedschaft in der EU und der Nato sowie die "ewige Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika", erklärte der 52-Jährige.

Das 2015 in Den Haag eingerichtete Sondertribunal befasst sich speziell mit Verbrechen, die Mitglieder der UCK während des Krieges begangen haben sollen. Das Gericht hatte im Januar 2019 mit seinen Befragungen begonnen.

Während des Kosovo-Krieges von 1998 bis 1999 wurden mehr als 13.000 Menschen getötet. Im Jahr 2008 erklärte das Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien. Die Regierung in Belgrad betrachtet es jedoch nach wie vor als serbische Provinz.

Die meisten EU-Staaten sowie die USA erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo an. Serbiens Verbündete China und Russland blockieren dagegen mit ihrem Vetorecht die Aufnahme des Kosovo in die UNO.