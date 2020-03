Bei Treffen soll neuer Parteivorsitzender gewählt werden

Kramp-Karrenbauer: CDU-Bundesparteitag wird verschoben

Berlin (AFP) - Der für den 25. April geplante CDU-Bundesparteitag wird wegen der Corona-Pandemie auf unbekannte Zeit verschoben. CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer teilte am Donnerstag mit, sie werde dem Bundesvorstand die Verschiebung empfehlen. Der Parteitag solle erst abgehalten werden, "sobald die epidemische Lage dies gestattet". Bei dem Treffen soll der neue CDU-Vorsitzende gewählt werden.

Für die CDU sei klar, "die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in unserem Land haben höchste Priorität", erklärte die scheidende Parteichefin. Die CDU sei in enger und laufender Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Derzeit sei der 33. Bundesparteitag in Berlin zwar noch unter Auflagen genehmigt. Doch stehe für sie fest, er werde "nicht stattfinden können". Kramp-Karrenbauer fügte hinzu, sie habe den Schritt mit allen Vorsitzkandidaten, den stellvertretenden Parteivorsitzenden und Generalsekretär Paul Ziemiak abgestimmt.

Die offiziellen Kandidaten für Kramp-Karrenbauers Nachfolge sind bislang Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen.