Kramp-Karrenbauer empfängt Bewerber für ihre Nachfolge

Berlin (AFP) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will am Montag mit den drei Bewerbern für ihre Nachfolge das Verfahren bis zum Parteitag im Dezember besprechen (gegen 13.00 Uhr). Bei dem Gespräch in der Berliner Parteizentrale geht es unter anderem um die Frage, in welchen Veranstaltungen sich die Bewerber der Parteibasis präsentieren. Angedacht sind etwa digitale "Townhall"-Debatten. Eine erste Debatte der drei Kandidaten ist für den 17. Oktober bei einer Veranstaltung der Jungen Union geplant.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer © AFP

Um Kramp-Karrenbauers Nachfolge bewerben sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie Ex-Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Kramp-Karrenbauer will die Bewerber nach eigenen Angaben auf einen fairen Wahlkampf verpflichten. Gewählt wird der neue CDU-Chef am 4. Dezember vom Parteitag in Stuttgart.