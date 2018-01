Ministerpräsidentin muss bis Freitag im Krankenhaus bleiben

Kramp-Karrenbauer fällt nach Unfall für Sondierungsgespräche aus

Berlin (AFP) - Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) fällt nach ihrem Autounfall offensichtlich für den Abschluss der Sondierungsgespräche von Union und SPD aus. Sie und ihre Begleiter müssten am Donnerstag sowie die folgende Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, schrieb Kramp-Karrenbauer selbst am Donnerstag im Internetdienst Twitter. Es sei aber "den Umständen entsprechend bei Kollegen und mir alles ok".

Kramp-Karrenbauer äußerte die Hoffnung, das Krankenhaus in Potsdam am Freitag wieder verlassen zu können. Dann sollen die Sondierungen aber nach den bisherigen Plänen bereits abgeschlossen sein. "Ich danke allen herzlich für die Genesungswünsche", schrieb die CDU-Politikerin weiter.

Der Dienstwagen der Ministerpräsidentin war am frühen Donnerstagmorgen auf dem Berliner Autobahnring auf einen Lastwagen aufgefahren. Dabei wurden neben der Politikerin auch ihr Fahrer und ihre beiden Personenschützer leicht verletzt. Kramp-Karrenbauer, die am Mittwochabend noch am Neujahrsempfang der Landesregierung in Saarbrücken teilgenommen hatte, war die Nacht durch nach Berlin gefahren, um dort an den Sondierungsgesprächen teilzunehmen.