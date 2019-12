Bundesverteidigungsministerin am Sonntag in Kroatien und dem Kosovo

Kramp-Karrenbauer reist am Montag zu Truppenbesuch nach Afghanistan

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) reist am Montag zu einem Besuch der Bundeswehr-Soldaten nach Afghanistan. Das kündigte die Ministerin am Sonntag während einer Reise nach Kroatien bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem kroatischen Kollegen Damir Krsticevic an. In Afghanistan werde sie mit Soldaten der Bundeswehr sprechen. Noch am Sonntag werde sie zur KFOR-Truppe ins Kosovo reisen, sagte Kramp-Karrenbauer weiter.

In Afghanistan sind im Rahmen der Nato-geführten Mission "Resolute Support" etwa 1200 deutsche Soldaten stationiert. Mitte Februar hatte das Bundeskabinett die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in dem zentralasiatischen Land beschlossen. Im Mittelpunkt der Mission stehen die Ausbildung und Beratung afghanischer Sicherheitskräfte. Am Standort im nordafghanischen Masar-i-Scharif sind etwa 1000 Bundeswehr-Soldaten im Einsatz.

Die KFOR-Mission ist seit 1999 für Sicherheit und Stabilität im Kosovo verantwortlich. Derzeit umfasst die KFOR rund 3500 Soldaten. Die Bundeswehr ist seit fast 20 Jahren daran beteiligt, es ist ihr längster Auslandseinsatz.