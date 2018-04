Merkel-Kritiker wollen am Samstag "konservatives Manifest" beschließen

Kramp-Karrenbauer ruft CDU-Konservative zu Mitarbeit an Grundsatzprogramm auf

Berlin (AFP) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den konservativen Flügel ihrer Partei zur Mitarbeit am neuen Grundsatzprogramm aufgerufen. "Die CDU hat drei Wurzeln – die christlich-soziale, die liberale und die konservative. Alle drei sind uns gleichermaßen wichtig", sagte Kramp-Karrenbauer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Jedes Parteimitglied sei eingeladen, sich "konstruktiv und an der Sache orientiert" an dem Programmprozess zu beteiligen.

Kramp-Karrenbauer © AFP

Am Samstag kommt im baden-württembergischen Schwetzingen die "Werteunion" zu ihrer Jahrestagung zusammen. Die parteiinternen Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen ein "konservatives Manifest" beschließen, in dem Medienberichten zufolge unter anderem das Familienleitbild "Vater, Mutter, Kinder", die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft und die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht gefordert wird.