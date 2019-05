Parteikollegen gehen auf Distanz - CDU-Chefin rudert zurück

Kramp-Karrenbauer stößt mit Äußerungen zu Meinungsmache auf Unverständnis

Berlin (AFP) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist mit kritischen Äußerungen zur "Meinungsmache" im Internet auf breites Unverständnis gestoßen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) widersprach der Parteivorsitzenden im Sender Phoenix und sagte, Politiker müssten jede Kritik hinnehmen. Auch von Bundesinnenminister Hort Seehofer (CSU) kam Kritik. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bezeichnete die Einlassungen der CDU-Chefin als "absurd".

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer © AFP

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag aus Verärgerung über einen CDU-kritischen Wahlaufruf von YouTubern die Frage gestellt, ob solche "klare Meinungsmache vor der Wahl" reguliert werden müsse. Es stelle sich die Frage: "Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?"

Weiter sagte sie: "Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD?"

In sozialen Medien und unter Politikern löste die CDU-Chefin damit einen Sturm der Entrüstung aus. Ihr wurde ein Angriff auf die Meinungsfreiheit vorgeworfen.

Am Dienstag bemühte sie sich um Schadensbegrenzung. "Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werden wir alle in der CDU immer verteidigen", erklärte Kramp-Karrenbauer in Berlin. In der aktuellen Debatte gehe es "nicht um Einschränkung der Meinungsfreiheit". Ihr gehe es vielmehr um die Frage des "Umgangs miteinander" - gerade in aufgeheizten Wahlkampfzeiten.

Parteikollegen distanzierten sich von den Äußerungen der CDU-Chefin. Parteivize Laschet betonte, jeder Mensch habe das Recht, seine Meinung frei zu äußern. "Daran darf man nicht rütteln." Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) sagte dem Fernsehsender n-tv: "Der Vergleich war unglücklich." Für Regeln bei YouTubern sehe er keinen Handlungsbedarf.

Seehofer sagte dem ARD-Hauptstadtstudio: "Nicht jeder Beitrag eines YouTubers sollte gleich den Weltuntergang bedeuten." Es sei wichtiger, in dem zentralen Thema Klimaschutz zu handeln, "als sich mit einem Video pausenlos auseinanderzusetzen".

Scharfe Kritik kam vom Koalitionspartner SPD. Generalsekretär Klingbeil erklärte in Berlin, niemand würde sich aufregen, wenn ein Schauspieler oder ein Sportler eine Wahlempfehlung abgibt. Wenn Kramp-Karrenbauer aber plane, gesetzlich gegen YouTuber vorzugehen, werde das mit der SPD "ganz sicher nicht zu machen sein".

Linken-Chefin Katja Kipping sagte zu AFP, Kramp-Karrenbauers Kommentar offenbare "das desaströse Verhältnis der CDU zur jungen Bevölkerung". Die Äußerung zeige "erneut die Unfähigkeit, auf berechtigte Kritik zu antworten".

FDP-Chef Christian Lindner schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Kramp-Karrenbauer "erwägt die Regulierung von Meinungsäußerungen vor Wahlen... Das kann ich kaum glauben."

Kritik kam auch vom Deutschen Journalisten-Verband. Die CDU-Chefin habe "offenkundig keinen Plan, wie man mit freien Meinungsäußerungen im Internet umgehen muss - nämlich tolerant", sagte der DJV-Vorsitzende Frank Überall der "Heilbronner Stimme" vom Mittwoch.

Unterstützung erhielt die CDU-Chefin vom Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban. Kramp-Karrenbauer sei falsch interpretiert worden, sagte Kuban im Deutschlandfunk. Er widersprach dem Eindruck, die CDU wolle die Meinungsfreiheit beschränken. Hierzulande gelte die Meinungsfreiheit, auch im Netz, hob Kuban hervor.