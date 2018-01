Oppositionspolitiker ruft zum Boykott der Präsidentenwahl im März auf

Kreml-Kritiker Nawalny: Putin will in Russland "Kaiser auf Lebenszeit" werden

Moskau (AFP) - Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, "Kaiser auf Lebenszeit" werden zu wollen. Die Präsidentschaftswahl im März sei gar "keine Wahl", sagte Nawalny der Nachrichtenagentur AFP in Moskau. Er werde daher die Aufgabe übernehmen, "den Menschen zu erklären, dass dieses Prozedere, das sie Wahl nennen, nur stattfindet, um Putin im Amt zu bestätigen".

Kreml-Kritiker Nawalny © AFP

"Wir werden das beweisen und die Menschen davon überzeugen, dass es unmöglich ist, weder diese Wahl noch dieses Regime anzuerkennen", fügte Nawalny hinzu. Er forderte seine Anhänger auf, die Wahl zu boykottieren. Für den 28. Januar rief er erneut zu Demonstrationen auf.

Der 41-jährige Blogger und Jurist ist ein scharfer Kritiker Putins. Bei der Präsidentenwahl im März darf er nicht gegen den Amtsinhaber antreten. Die russische Wahlkommission begründete seinen Ausschluss mit einer Verurteilung Nawalnys zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe wegen Unterschlagung. Der Oppositionspolitiker bestreitet die ins Jahr 2009 zurückreichenden Vorwürfe und spricht von einem politisch motivierten Urteil.

In Nawalnys Sicht gibt es derzeit "keine echten Wahlen" in Russland. Andernfalls wäre er "bereit, die Wahlen zu gewinnen". Der Kreml wisse dies und habe aus diesem Grund seine Kandidatur verhindert, fügte er hinzu.

Nawalny hatte im vergangenen Jahr landesweit tausende Unterstützer zu Demonstrationen gegen Putin und gegen Korruption auf die Straße gebracht, darunter zahlreiche Jugendliche. Im Dezember hatte Nawalny erneut mehr als 15.000 Anhänger mobilisiert und seine Bewerbungsunterlagen persönlich bei der zentralen Wahlkommission abgegeben. Diese lehnte seine Kandidatur daraufhin jedoch endgültig ab.

Zuvor hatte der 41-Jährige im ganzen Land Wahlkampf gemacht, Kundgebungen organisiert und trotz der Beschränkungen durch die Behörden zahlreiche Büros in der Provinz eröffnet. Dreimal musste er im Jahr 2017 ins Gefängnis. Putin habe "Angst" vor ihm und den Menschen, die er vertrete, sagte Nawalny. Mit "200.000 Ehrenamtlichen" habe er die "wichtigste politische Massenbewegung" in der jüngsten Geschichte Russlands aufgebaut.

Bei den Wahlen im März gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Putin als Präsident wiedergewählt wird. Ein Indikator für die Zufriedenheit der Russen mit ihrem Staatsoberhaupt ist daher auch die Wahlbeteiligung. Nawalny will mit seinen Anhängern die Wahlen "beobachten". Er wolle verhindern, dass die Machthaber die Zahlen zur Wahlbeteiligung "fälschen".

Die Popularität des Präsidenten, die Umfragen staatlicher Meinungsforschungsinstitute nahelegen, existiert laut Nawalny nur in einem "Kontext", in dem die Machthaber unangenehme Kandidaten von den Wahlen ausschließen. Äußere Konflikte, etwa in der Ukraine, nutze Putin, um von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes abzulenken. Putin habe Russland in einen "autoritären Staat" verwandelt, sagte Nawalny.

Zugleich zeigte sich der Kreml-Kritiker besorgt um seine Sicherheit und die Sicherheit seiner Familie. Der Kreml verfüge über "Legionen von Killern", etwa aus Tschetschenien. "Ich weiß sehr gut, mit wem ich es zu tun habe", sagte Nawalny.