Kreml-Kritiker Nawalny fliegt nach Russland zurück

Berlin (AFP) - Fünf Monate nach dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny will der russische Kreml-Kritiker von Deutschland aus zurück in seine Heimat fliegen. Der 44-Jährige plant, am Sonntagabend mit einer Maschine der Airline Podeba am Moskauer Flughafen Wnukowo zu landen. Dort droht ihm laut der russischen Strafverfolgungsbehörde jedoch die sofortige Festnahme. Nawalny habe wiederholt gegen die Auflagen einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verstoßen und stehe auf einer Fahndungsliste, erklärte die Behörde.

Nawalny in Deutschland © AFP

Auf Nawalny war im August in Sibirien ein Mordanschlag mit einem Nervengift verübt worden. Anschließend wurde er nach Deutschland ausgeflogen und in der Berliner Charité behandelt. Nawalny wirft dem russischen Geheimdienst vor, hinter seiner Vergiftung mit einem Stoff aus der Nowitschok-Gruppe zu stecken. Die russische Regierung bestreitet jede Beteiligung an dem Anschlag.