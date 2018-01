41-Jähriger hatte zu landesweiten Protesten gegen Präsident Putin aufgerufen

Kremlkritiker Nawalny in Moskau festgenommen

Moskau (AFP) - Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist am Sonntag bei Protesten der Opposition in Moskau festgenommen worden. Dies teilte der 41-Jährige über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Das bedeutet nichts", schrieb Nawalny, der immer wieder bei Demonstrationen vorübergehend festgenommen wird. Er hatte zu landesweiten Protesten gegen Präsident Wladimir Putin aufgerufen, die unter anderem in der Hauptstadt verboten worden waren.

Demo am Sonntag in Moskau © AFP

Der Blogger und Jurist Nawalny hat zu einem Boykott der russischen Präsidentschaftswahl am 18. März aufgerufen. Es wird erwartet, dass Putin wiedergewählt wird und dann bis zum Jahr 2024 weiter an der Staatsspitze steht.

Nawalny wollte Putin herausfordern, die Wahlkommission schloss ihn aber wegen einer Verurteilung zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe wegen Unterschlagung aus. Der Oppositionspolitiker bestreitet die ins Jahr 2009 zurückreichenden Vorwürfe und spricht von einem politisch motivierten Urteil.