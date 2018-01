Neue Volksvertretung soll im April Nachfolger von Raúl Castro bestimmen

Kuba wählt am 11. März neues Parlament

Havanna (AFP) - In Kuba wird im März ein neues Parlament gewählt, das den Nachfolger von Staatschef Raúl Castro bestimmen soll. Die Wahl der mehr als 600 Abgeordneten sowie der Vertreter aus den 15 Provinzen des kommunistischen Karibikstaates finde am 11. März statt, teilte der Staatsrat am Samstag in Havanna mit.

Kubas Staatschef Raúl Castro scheidet bald aus dem Amt © AFP

Die Abgeordneten sollen am 19. April aus ihren Reihen die 31 Mitglieder des Staatsrates wählen, der wiederum noch am selben Tag einen Präsidenten wählen soll. Üblicherweise wird das kubanische Parlament alle fünf Jahre im Februar neu gewählt. Der Termin war aber wegen der verheerenden Folgen des Hurrikan "Irma" verschoben worden. Durch den Wirbelsturm gab es im September in Kuba zehn Tote und Vermisste.

Raúl Castro, der jüngere Bruder des inzwischen gestorbenen kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro, beendet seine Präsidentschaft nach zwei fünfjährigen Amtszeiten.