Jugendliche bedanken sich bei Juso-Chef für offenen Umgang mit Homosexualität

Kühnert: Nach meinem Coming Out war "ziemlich schnell alles fein"

Berlin (AFP) - Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hofft, dass sein öffentliches Coming Out anderen jungen Menschen diesen Schritt im eigenen Umfeld erleichtert. "Ich selbst war so 15, 16 Jahre alt, als ich mein Coming Out hatte - die Situation hat sich gar nicht so tief in mein Gedächtnis eingraviert", sagte Kühnert der "Berliner Zeitung" (Samstagausgabe).

Kevin Kühnert © AFP

"Das liegt vermutlich daran, dass ich Glück hatte", fügte der 29-Jährige hinzu. "Bei mir war ziemlich schnell alles fein. Das wünsche ich anderen auch."

Wer in der Öffentlichkeit stehe, müsse sich darauf einstellen, im Zweifel immer wieder nach einer Freundin gefragt zu werden. "Ich hätte also die Möglichkeit gehabt, dann jedes Mal verlegen auf den Boden zu schauen", sagte der SPD-Politiker. "Oder eben einfach offen und selbstverständlich darüber zu sprechen, dass ich schwul bin."

Das sei ihm auch deshalb wichtig gewesen, weil es noch immer viele junge Menschen gebe, für die das Coming Out schwierig sei. "Mir haben einige 16-Jährige geschrieben, die sich bei mir für die Ermutigung bedankt haben", berichtete Kühnert.