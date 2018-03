Designierter Minister Spahn warnt vor Geringschätzung des Sozialsystems

Künftige Ministerin Giffey will "Ängste und Sorgen" aller Bürger berücksichtigen

Berlin (AFP) - Kabinettsneuling Franziska Giffey (SPD) hat vor der Vereidigung der neuen Regierung die Notwendigkeit betont, die "Ängste und Sorgen" aller Bürger zu berücksichtigen. Beim Thema Verteilungsgerechtigkeit gehe es darum, nicht nur bestimmte Gruppen zu fördern, sondern alle hier lebenden Menschen, sagte Giffey den ARD-"Tagesthemen" mit Blick auf die Flüchtlingsdebatte. Der künftige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte derweil vor einer Geringschätzung des Sozialsystems.

Die Mitglieder der künftigen Bundesregierung © AFP

Es gehe um Förderung durch Bildung, Integration und Dialog, sagte die künftige Bundesfamilienministerin. Auf die Frage, wie die SPD im Zuge der Flüchtlingspolitik verlorene Wähler zurückgewinnen wolle, antwortete Giffey, gefördert werden müsse auch die "normale arbeitende Bevölkerung" und die Bevölkerung insgesamt. Menschen, die zur AfD abgewandert seien, "haben Sorgen und Bedenken", sagte sie.

"Sicherlich ist Gerechtigkeit wichtig, aber Sicherheit ist auch wichtig", betonte die bisherige Bürgermeisterin des als Problembezirk verrufenen Berlin-Neukölln. Wenn Menschen sich nicht an "bestimmte Grundwerte und Regeln" hielten, etwa im Fall von Zwangsheiraten, müsse aus der ausgestreckten Hand ein "Stoppsignal" werden, sagte Giffey am Freitagabend in den "Tagesthemen". Dies gelte insbesondere bei Rechten von Kindern und Frauen.

Der künftige CDU-Minister Spahn warnte mit Blick auf die Debatte um die Zurückweisung von Ausländern bei der Essener Tafel davor, das deutsche Sozialsystem gering zu schätzen. Mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgabe). "Niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe."

"Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut", sagte der CDU-Politiker. "Wir haben eines der besten Sozialsysteme der Welt." Die gesetzliche Grundsicherung werde genau bemessen und regelmäßig angepasst. Es dürfe nicht vergessen werden, "dass andere über ihre Steuern diese Leistungen bezahlen".

Spahn verteidigte den Aufnahmestopp für Ausländer an der Essener Tafel. Junge Männer träten dort "derart dreist und robust auf, dass Ältere oder Alleinerziehende keine Chance mehr haben, auch etwas von den Lebensmitteln abzubekommen", sagte er. "Dass dann Maßnahmen ergriffen werden, finde ich richtig."

SPD-Vize Ralf Stegner widersprach Spahn. "Das Problem in Deutschland heißt Armut und nicht Flüchtlinge", sagte er den Funke-Zeitungen vom Sonntag. "Deshalb müssen wir deutlich mehr tun gegen Altersarmut, aber auch gegen Kinderarmut." Die Tafeln leisteten "eine herausragende Arbeit, besser wäre es aber, sie würden gar nicht gebraucht", hob Stegner hervor. Es gehe nicht vorrangig um höhere Sozialleistungen, sondern um "ein würdiges Leben aus eigener Arbeit".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Minister der neuen Regierung sollen am Mittwoch vereidigt werden. Ex-SPD-Chef Martin Schulz sagte der "Bild am Sonntag", er werde an der Wahl der Kanzlerin teilnehmen "und mit meiner Partei für eine Regierung stimmen, an deren Zustandekommen ich maßgeblich beteiligt war".

Schulz hatte seinen Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt, um als Außenminister ins Kabinett zu wechseln, worauf er dann aber unter massivem innerparteilichem Druck verzichtete. Er ist jetzt einfacher Bundestagsabgeordneter.