Kultusminister beraten über weiteren Umgang mit Corona-Krise

Mainz (AFP) - Die Kultusminister der Bundesländer beraten am Donnerstag (14.00 Uhr) in einer Videokonferenz unter anderem über den weiteren Umgang mit der Corona-Krise. Bei der Sitzung der Kultusministerkonferenz (KMK) geht es zudem um die Verabschiedung von Bildungsstandards für das Abitur in den Fächern Biologie, Chemie und Physik. Damit soll ein gemeinsamer Pool von standardbasierten Abiturprüfungsaufgaben aufgebaut werden.

Die KMK soll sich unter dem Vorsitz der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) auch mit Maßnahmen zur Sicherung des frühpädagogischen Fachkräftebedarfs befassen. Die Minister wollen darüber diskutieren, wie die Erziehungsausbildung attraktiver gestaltet werden kann. Zur Debatte steht die Einführung einer verkürzten Ausbildung.