Dax gewinnt zum Handelsstart 1,2 Prozent - Auch London und Paris melden Zuwächse

Kurse an Europas Börsen steigen zum Wochenstart wieder

Frankfurt/Main (AFP) - Nach starken Kursverlusten in der vergangenen Woche haben die europäischen Börsen am Montag wieder Zuwächse verzeichnet. Der Deutsche Aktienindex (Dax) legte zum Handelsstart in Frankfurt am Main um knapp 1,2 Prozent zum Schlusskurs der Vorwoche auf 12.030,27 Punkte zu. Der Kurs ging zunächst weiter nur nach oben, zwischenzeitlich auf bis auf 12.119,91 Punkte.

Börsenparkett in Frankfurt © AFP

Ein ähnliches Bild zeigte sich an den Handelsplätzen in London und Paris: In London stieg das Börsenbarometer FTSE 100 zwischenzeitlich um knapp drei Prozent, in Paris legte der CAC der 40 größten Unternehmen um gut zwei Prozent zu.

In der Vergangenen Woche waren die Börsen weltweit eingebrochen, vornehmlich aufgrund der Sorge der Anleger vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und der wirtschaftlichen Folgen der Epidemie.

Am Montag entspannte sich aber auch an den chinesischen Finanzplätzen die Lage deutlich, nachdem Peking einen Rückgang der Neuinfektionen mit dem Erreger vermeldet hatte. Shanghai schloss über drei Prozent im Plus, die Kurse in Shenzhen und in Hongkong stiegen ebenfalls.