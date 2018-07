Längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts über Deutschland zu sehen

Köln (AFP) - Die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts ist am Freitagabend am Sommerhimmel über Deutschland zu sehen. Beobachter können nach dem Mondaufgang gegen 21.00 Uhr verfolgen, wie sich die Scheibe des Erdtrabanten mehr und mehr verdunkelt. Die totale Verfinsterung des Mondes beginnt dann gegen 21.30 Uhr und dauert bis etwa 23.15 Uhr.

Mondeklipse im Jahr 2007 am Himmel über dem Kölner Dom © AFP

In dieser Zeit leuchtet die Mondscheibe kupferfarben bis orangerot. Die bevorstehende totale Mondfinsternis ist mit einer Gesamtdauer von knapp eindreiviertel Stunden außergewöhnlich lang. Erst am 9. Juni 2123 wird es eine drei Minuten längere Mondfinsternis geben. Himmelsgucker können am Freitagabend unterhalb des verfinsterten Monds zudem den Planeten Mars erkennen, der sich zur Zeit in Erdnähe befindet und deshalb besonders hell leuchtet.