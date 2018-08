Mitinitiatorin Wagenknecht wendet sich gegen Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz

Lafontaine will mit Bewegung "Aufstehen" AfD-Wähler abwerben

Berlin (AFP) - Der frühere Linken-Chef Oskar Lafontaine will mit der neuen Sammlungsbewegung "Aufstehen" der AfD Wähler abspenstig machen. In Ostdeutschland sei die AfD "mittlerweile die Partei der Arbeiter und der Arbeitslosen", sagte Lafontaine der "Welt am Sonntag". Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, Mitinitiatorin der Initiative, wandte sich gegen ein Gesetz zur Zuwanderung von Fachkräften. Sie bekräftigte zugleich ihr Plädoyer für eine Begrenzung der Migration.

"Wir wollen mit dieser Bewegung auch das weitere Erstarken der AfD verhindern", sagte Lafontaine. Die AfD würde schwächer, wenn sich im Bundestag wieder die Interessen der Mehrheit durchsetzen könnten. "Die AfD hätte die heutige Stärke nicht, wenn die anderen Parteien die sozialen Interessen beachtet und Renten und soziale Leistungen nicht gekürzt hätten", sagte Lafontaine. Die vorhandenen sozialen Probleme würden durch die Zuwanderung "über Lohn- und Mietkonkurrenz verstärkt". Er gehe davon aus, dass die AfD geschwächt werde, wenn der Zuzug beschränkt werde.

Lafontaines Frau Wagenknecht lehnte das von der großen Koalition geplante Gesetz zur Einwanderung ausländischer Fachkräfte ab. Sie sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", Deutschland müsse seine Fachkräfte selbst ausbilden. Es sei "zynisch", junge Leute mit einem Numerus Clausus vom Studium abzuhalten und "dann die qualifizierten Fachkräfte aus armen Ländern zu holen". Hauptgrund des Arbeitskräftemangels sei ein unterfinanziertes Bildungssystem.

Wagenknecht fügte hinzu, Internationalismus bedeute nicht "Abwerbung der Mittelschicht aus armen Ländern, um hier Lohndumping zu betreiben". Sie habe das Asylrecht zwar immer verteidigt, sagte sie der "Berliner Zeitung". Allerdings sei sie der Meinung, "dass man das Problem der Armut in der Welt nicht durch grenzenlose Zuwanderung lösen kann." Vielmehr müsse alles dafür getan werden, "dass Deutschland und Europa nicht weiter Lebensperspektiven in den armen Ländern zerstören." Die Menschen bräuchten in ihrer Heimat eine Perspektive.

Eine Absage an die Sammlungsbewegung kam erneut aus der SPD, die Wagenknecht und Lafontaine bei ihrer Initiative mit im Blick haben. Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel sagte dem HR-Fernsehen, Lafontaine und Wagenknecht seien in der Vergangenheit als Spalter aufgetreten. "Ich glaube, dass sich da nach wie vor ein persönliches politisches Trauma – die eine mit ihrer eigenen Partei, der Linkspartei, der andere mit der Sozialdemokratie – auslebt und austobt." Deswegen sei dies für die SPD überhaupt keine Option, sagte Schäfer-Gümbel. "Ich halte das für ein eigentlich schon verlorenes Projekt."

Die Initiative "Aufstehen" soll am 4. September offiziell starten. Wagenknechts Angaben zufolge haben sich auf der Website der Bewegung bereits 50.000 Menschen angemeldet. Die Linken-Fraktionschefin will nach eigenen Angaben keine neue Partei gründen, sondern die Voraussetzung für neue linke Mehrheiten in der Politik schaffen.